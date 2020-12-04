منى زكي: أتمنى تكرار رومانسية تيمور وشفيقة وأيام السادات

كشفت الفنانة منى زكي، من ندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عن افضل أفلام في مسيرتها السينمائية، وذلك في حضور عدد من الفنانين

تحدثت منى عن افلامها المفضلة قائلة" اضحك الصورة تطلع حلوة مع العظيم أحمد زكي، أيام السادات وكواليسه التاريخية التي لن تتكرر، ورومانسية تيمور وشفيقة الممتعة التي اتمنى تكرارها، وتجربتي الدرامية التي كانت أشبه بالسينما مسلسل أفراح القبة".

وكان منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ

منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض فيلم «الأب

- The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.