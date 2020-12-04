شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس فى أحدث 5 صور لها على شاطئ هاواى .. لوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوليا روبرتس واحدة من أشهر نجمات هوليود ممن بزغ نجمهن بداية التسعينات بأفلام مثل Pretty Woman بالإضافة لمجموعة من أبرز الأفلام التى قامت ببطولتها، ومؤخراً كشفت عن لوك جديد ظهرت به أثناء سيرها على شاطئ هاواى، حيث قامت بقص شعرها وفقاً لموقع ديلى ميل الذى نشر أكثر من صورة للنجمة الشهيرة.



جوليا روبرتس



جوليا روبرتس

من ناحية أخرى حرصت النجمة جوليا روبرتس على الاحتفال بمناسبة عيد زواجها الـ18 من خلال صورة نشرتها بصحبة زوجها داني مودر عبر حسابها على موقع انستجرام، ظهرت فيها أثناء تقبيله على وجهه خلال الصورة التي تناقلتها الصحف والمواقع العالمية، وبهذا ردت على كافة الشائعات حول انفصالهما مؤخراً.





وقد انتشرت فى وقت سابق بين محبي وعشاق النجمة الشهيرة جوليا روبرتس البالغة من العمر (52 عاما)، شائعة حول وجود خلافات بينها وبين زوجها، وهو الأمر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود وأكد أن ما يتردد ما هو إلا أكاذيب و قصص مختلقة بالضرورة تجاهلها.



