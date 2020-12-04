شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وآسر ياسين يرقصان على أغنية "مليونير" فى أحدث ظهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ نجاح مسلسل بـ"100 وش" باتت أغنية مليونير ملاصقة لنجاحه وتعبيرا عن حالة النجاح الذى حققها المسلسل الذى قام ببطولته كل من النجمين آسر ياسين ونيللى كريم، وهو الأمر الذى يظهر على الثنائى أينما ظهرا حينما يرقصان على تلك الأغنية مثلما حصل مؤخراً خلال فيديو نشرته نيللى كريم عبر خاصية الاستورى على إنستجرام، حيث ظهرت به مع آسر أثناء رقصهما على الأغنية.



نيللى وآسر ياسين

من ناحية أخرى فاجأ النجم آسر ياسين متابعيه أول أمس حينما ظهر بفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بـ"لوك" فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع إنستجرام إلى أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.