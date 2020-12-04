عمرو سعد عن تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي: أثبت أن الأفضل بيستمر مهما كانت الظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان عمرو سعد على تكريم المخرج الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كتب "سعد": "تكريمك يا أستاذ تكريم لينا كلنا ولصناعة السينما وللجملة الحلوة اللي اتربينا عليها واتعلمنا منها واخدتنا لسحر الدراما والسينما تكريم بيشاور على جزء من التاريخ القوي اللي بيعيش ويلاطم الزمن علشان يوصل لأجيال تانية علشان يثبت ان الصح صح والأفضل بيستمر مهما كانت الظروف".

وأضاف: "تعلمنا أن النجاح مش بالزفة الكدابة والدوشة والاستعراض أو حتى عدد المتابعين أو شباك تذاكر بس أو ترند يروح ويجي غيره لأن الفن مش صفحة حوادث ومش شكل من الخارج ومن جوة فاضي الفن شقا وشغل وجهد وصنعة وتجربة وفكر وعلم الفن شرف ومسؤولية تغير وإمتاع وبقاء وتأثير مش مولد يغلب فيه اللي صوته أعلي وفي الآخر المولد بينفض ولا حتي منافسة هبلة وصراع عبيط الفن ثروة كبيرة قوي و مسؤولية كبيرة قوي".

واختتم عمرو سعد حديثه قائلًا: "ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا استاذ انت واللي زيك ومبروك لينا تكريمك".