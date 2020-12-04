بعد إصابته بـ"كورونا".. إيمي سمير غانم تدعم رامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قدمت الفنانة إيمي سمير غانم الدعم لزوج شقيقتها الإعلامي رامي رضوان، بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، نشرت "إيمي"، صورة لـ"رامي"، وعلقت: "ربنا يحفظك يا رامي".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، أمس الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة، أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".

وأضاف: "لا داعي للقلق. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمة ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر، الحمد لله".