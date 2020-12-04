صور.. دينا على النيل في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة والراقصة دينا، جمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت "دينا"، الصور التي ظهرت خلالها على متن أحد اليخوت بنهر النيل.
من ناحية أخرى، تشارك دينا في مسلسل "هي" مع النجوم: وفاء عامر وآيتن عامر ومنة فضالي وهاجر الشرنوبي وحسني شتا.
كما تواصل دينا تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" مع النجم أشرف عبدالباقي الذي تعود به للسينما بعد غياب سنوات.
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