بعد إهدائها للنادي الأهلي.. بطل كليب "وسع للبطل" للوفد: نجاح الأغنية فاق توقعاتي

حقق فيديو كليب "وسع للبطل" التي أهداها المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للنادي الأهلي، وذلك بعد تتويجه بالنهائي الأفريقي أمام نادي الزمالك حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وأعرب الفنان الشاب محمد بهجت، بطل كليب "وسع للبطل" عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه خلال العمل،

لافتًا إلى أن نجاح الأغنية فاق توقعاته.

وأكد "بهجت" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن "الروح الحلوة" التي تواجدت بين الجميع خلال الكليب كانت طاغية أثناء الكواليس خلف الكاميرا، وأضاف أن كل من الناديين الأهلي والزمالك فرق كبيرة وعظيمة وتستحق البطولات بشكل دائم.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع توما، ورؤية فنية حمادة إسماعيل، وإخراج بهاء العزب.

وجاءت كلمات الأغنية: "نادى القرن رقم واحد في العالم أجمع، جماهير تخلي الملعب يولع، أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة دي سر الإنجازات .. الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي دا نادي النجوم.. دايما في قلبي وعلمه في أيدي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي".