حنان مطاوع تهنئ وسام المدني على "خان تيولا"

حرصت النجمة حنان مطاوع علي تهنئة وسام المدني مخرج خان تيولا، وذلك بعد أن قامت بحضور العرض الخاص للفيلم ومشاهدته.

واكدت حنان مطاوع ان وسام المدني يجمع بين الموهبة الشابه المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار، موضحة انه خلال فترة قصيرة للغاية سيكون من بين أكبر مخرجي السينما المصرية،

وأنها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل مثل فيلم خان تيولا.

كما حرصت أيضًا علي تهنئة كل صناع العمل والتأكيد على أنهم ظهروا بشكل جديد تمامًا عليهم لم يقدموه من قبل.



وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.



يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.