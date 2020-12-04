الاثنين.. أحمد شوقي يحيي حفل غنائي فى ساقية الصاوي

يستعد المطرب أحمد شوقي لإحياء حفل موسيقى عربية، على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الأثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم "شوقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور على خشبة المسرح.

أحمد‌ ‌شوقى‌ ‌مطرب‌ ‌مصري‌ ‌خريج‌ ‌معهد‌ ‌الموسيقى‌ ‌العربية‌ ‌وهو‌ ‌يعشق‌ ‌الغناء‌ ‌والطرب‌ ‌الأصيل، من‌ ‌الصغر‌ ‌وكان‌ ‌أغلبية‌ ‌النجوم‌ ‌في‌ ‌طفولتهم‌ ‌يغني‌ ‌في‌ ‌الحفلات‌ ‌المدرسيه‌ ‌أو‌ ‌أي‌ ‌مناسبه‌ ‌عائليه‌ ‌ليظهر‌

‌موهبته‌ ‌التي‌ ‌أصبحت‌ ‌كل‌ ‌حياته‌ ‌وقد‌ ‌امتهن‌ ‌واحترف‌ ‌الغناء‌ ‌كمثل‌ ‌النجوم‌ ‌الكبار‌ ‌ليلحق‌ ‌بهم‌ ‌من‌ ‌أكثر‌ ‌من‌ ‌ثماني‌ ‌سنوات.‌

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.