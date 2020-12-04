تراند اليوم : الجمهور مستني .. كندة علوش في ضيافة أبلة فاهيتا – الليلة

تحل الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج “لايڤ من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء اليوم.

يعرض اللقاء في تمام الساعة 11 مساء، وخلاله تتحدث كندة عن علاقتهما بزوجها الفنان عمرو يوسف وأبرز المواقف في حياتهما ومع ابنتهما “حياة”.

يذكر أن “أبلة فاهيتا” عادت في موسم جديد من البرنامج، نهاية أكتوبر الماضي، ويعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة ON.

وحققت “فاهيتا” شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج “لايف ‏من الدوبلكس”، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.