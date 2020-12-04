شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ"الخليج 365": أحمد حلمى داعمى الأول ومقدرش أعيش من غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة منى زكى عن سعادتها بالتكريم الذى حصلت عليه أول أمس الأربعاء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، برفقة زوجها النجم أحمد حلمى وابنتها لى لى التى كانت بصحبتها لأول مرة فى حفل تكريمها.

وقالت منى زكى، لـ"الخليج 365"، من أكتر الأشياء التى أسعدتنى هو كلام زملائى عنى والاحتفال بى على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها شعرت بأنها وسط أهلها، مشيرة إلى أنها تمثل من وقت مراهقتها فى عمر الـ13 عاما، وأوضحت أنه حينما تكرم فى نفس الدورة التى يكون بها الكاتب الكبير وحيد حامد يعتبر فخر لها".

وتابعت منى زكى في حديثها لـ"الخليج 365"، أن من ضمن الأشياء التى لم تتذكر أن تقولها على المسرح أثناء الحفل، هو أنها تربت على وجدان كتابات وحيد حامد، وأضاف لها كثيراً حينما اشتغلت معه وأعطاها ثقة كبيرة وهى في عمر صغير، مشيرة إلى أن تكونيها وبدايتها كان الفضل فيه وحيد حامد.

وأكدت منى زكى أنه من الأشياء التى تعتبر سبب صمودها حتى الآن هى وجود ومساندة زوجها الفنان أحمد حلمى، قائلة "لولا وجود جوزى حبيبي جمبى عمرى مكنت اكمل وعمرى مكنت اعمل التوازن بين شغلى وبينه وبين أولادى، فهو له الفضل فى حياتى أن أكون واقفة على رجلى لدلوقت ومعرفش أعيش من غيره".

وقالت منى زكى ضاحكة خلال حديثها: "مبسوطة أوى إننا بنكون خارجين مع بعض فى أى مناسبة واحنا نفسنا بنكون فرحانين مش الناس بس لأننا مبنشوفش بعض ولا بنخرج وما بنصدق أى إيفنت نكون فيه سوا".

وعن أعمالها الفنية أكدت منى زكى أنها تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "تقاطع طرق" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، موضحة أنه يتبقى لها أسابيع قليلة وتنتهى من العمل بشكل نهائى ويدخل المسلسل مراحل المونتاج للمخرج تامر محسن، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع فريق العمل، كما أوضحت أن المسلسل سيكون به الكثير من المفاجآت يكتشفها الجمهور خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

وقالت منى إنها تعاقدت على فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا الفترة الماضية، وتبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها تضع خطة زمنية حالياً للتوفيق بين تصوير المسلسل والفيلم مع السقا الذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية.

وأوضحت منى زكى أنها تعاقدت على فيلم لبنانى مصرى وستسافر مساء اليوم إلى دولة دبى لتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة للفيلم ولم يستقر صناعه على اسم نهائي له حتى الان ومن المقرر انطلاق تصويره يوم 12 ديسمبر الجارى.

كما أشارت منى زكى إلى أنها تعاقدت أيضاً على فيلم من إنتاج محمد حفظى وإخراج هانى خليفة وتأليف محمد رجائى، والفيلم يحمل عنوان "القاهرة مكة"، ولم يتم موعد نهائي لانطلاق تصوير الفيلم، وبعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى سيتم عقد جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط العريضة وترشيح الابطال الذين يشاركون معها في الفيلم ووضع خطة زمنية لبدء تصوير الفيلم.

وعاشت النجمة منى زكى على مدار الساعات الماضية فى سعادة بالغة، وذلك عقب تكريمها أمس الأول الأربعاء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ42.

ولم يكن تصدر مني زكي بسبب التكريم فقط، بل المشاعر التي ظهرت عليها خلال وبعد التكريم والتي كانت مخلوطة بالفرحة والمسؤولية والامتنان لرفيق مشوارها زوجها احمد حلمي، والذي رد عليها أثناء التكريم بنظرات لا توصف، حملت مدى امتنانه وفرحته بهذا التكريم المشرف.