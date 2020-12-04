شكرا لقرائتكم خبر عن الناس الحلوة على هامش المهرجان.. شاهد يسرا وليلى علوى ونيللى كريم بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسي شلبي بمجموعة صور لعدد من النجوم خلال تواجدهم في أحد الحفلات على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وهم يسرا ونيللي كريم و إلهام شاهين و ليلي علوي و جومانة مراد والمنتج جمال العدل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"الناس الحلوه مهرجان القاهرة"، وفي صورة أخرى نشرتها مع عمرو منسى المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، كما نشرت صورة أخرى مع الإعلامية لجين عمران وشقيقتها أسيل عمران.



بوسى شلبى



صورة اخرى



لجين عمران وشقيقتها اسيل

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.