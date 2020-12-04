اليوم.. الحلقة النقاشية "أن تكوني امرأة فى المجال الإبداعى" بالقاهرة السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد في الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، حلقة نقاشية تحت عنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي.
تدير الحلقة النقاشية، مريم فرج، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.
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