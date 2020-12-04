فيديو.. فيفي عبده تطلب الدعاء بعد تعرضها لأزمة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تعلن عن أي تفاصيل.

ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "أنستقرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم وأشوفكم".



وأضافت: "ادعو لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول".

وبعد كلماتها تلقت فيفي عبده العديد من التعليقات، حيث حرص عدد من زملائها أيضا على الاطمئنان عليها، ومن بينهم غادة عبد الرازق، ونيكول سابا، التي تمنت لها الشفاء والعودة سريعا، وكذلك رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مئات التعليقات الأخرى.