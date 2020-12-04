شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الدولى الأول للفيلم المغربى "خريف التفاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى، اليوم الجمعة، بالمسرح الصغير، الفيلم المغربى "خريف التفاح" إخراج محمد مفتكر، وذلك فى عرضه الدولى الأول.

الفيلم يشارك فى مسابقة آفاق السينما العربية، وتدور أحداثه فى قرية مغربية فى الجبال، حيث تنمو أشجار التفاح فى ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التى يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.

وافتتحت فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأربعاء الماضي، حيث شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.