شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال محمد حديد: استمتعت جدا بفيلم "غزة مونامور" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال محمد حديد، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بحضوره مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، مشيرا إلى أنه حضر عرض فيلم "غزة مونامور" واستمتع جدا بالفيلم وضحك كثيرا، موضحا أن الفيلم من أجمل الأفلام التى شاهدها.

وأشار حديد إلى أن حضوره مهرجان القاهرة هو المرة الأولى له، وأنه يحب مصر والسينما، وأنه سيبقى لمده ثلاثة أيام سيقسمها ما بين مشاهدة عروض المهرجان ومقابلة أصدقائه المصريين.

وعن الأفلام التى سيتابعها قال حديد إنه سيكون حريصا على مشاهدة أغلب الأفلام حسب جدول العروض والمتاح خلال يومه.

وفى سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطينى "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر، والذى عرض على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42، وهو الفيلم الذى اختارته فلسطين لتمثيلها فى منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول فى مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.