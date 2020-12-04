تعرف على السؤال الذي قد يمنحك حق الإقامة مع شاروخان وزوجته في منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في خطوة مفاجأة، أعلن النجم الهندي شاروخان عن إطلاق مسابقة تمنح الفائز بها فرصة الإقامة معه في منزل الزوجية لمدة يومين.

ومن خلال برنامج The Insider بالعربي، جاءت تفاصيل المسابقة التي أطلقها شاروخان وزوجته جوري خان، وهي أن يجيب المتسابق على سؤال: "ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة"؟ وهي الحركة الشهيرة التي يتميز بها شاروخان.

من ناحية أخرى، يستعد شاروخان لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "Pathan"، مع النجمة الهندية ديبيكا بادكون.