فيديو| بلقيس تدخل في حالة بكاء بسبب والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دخلت المطربة اليمنية بلقيس فتحي في حالة بكاء عقب حديثها عن والدتها في برنامج "AB Talks".

وخلال الفيديو اعتذرت بلقيس لوالدتها عن أي مرة تجاوزت بحقها دون الدخول في تفاصيل أخرى.

وفي لقاء آخر مع برنامج "The Insider بالعربي"، قالت بلقيس أن والدتها شاهدت الحلقة وأخبرتها أن دموعها غالية ولا يجب أن تسمح لها بالنزول.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخرًا أغنية "يا طير الحب" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".