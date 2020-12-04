حنان ترك رفقة زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها رفقة زوجها من أحدث ظهور. واعتادت حنان ترك مؤخرًا على نشر عدد من لحظاتها المميزة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت حنان ترك، قد أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في عام 2012 .

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