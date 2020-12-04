بقيادة أشرف عبد الباقي .. الليلة مسرحية "عودة ضرغام" على شاشة Mbc

يعرض مساء اليوم، أحدث عروض مسرح مصر والتي تحمل إسم "عودة ضرغام" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة mbc مصر.
"عودة ضرغام"، تدور أحداثها حول البحث عن أحد الأشخاصالمتورط في جريمة، ويختبئ في أحد المنازل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة مننجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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