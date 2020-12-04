لأول مرة فى الساقية فريق "مريرا" يحيى التراث البدوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي لأول مرة حفل غنائي لفريق "مريرا" للتراث البدوي، وذلك يوم الأحد الموافق 6 من ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً على خشبة مسرح النهر.

ومن المقرر ان يقدم فريق "مريرا"خلال الحفل الغناء البدوي وتستعرض تراث الحياة البدوية، من

خلال عرض بدوي عصري يتماشى مع الواقع الحالي من الأنواع الحديثة اليومية.

كما تمتزج طبيعة الغناء البدوي وتراث الحياة البدوية مع كافة أنواع الموسيقى، مما يحقق مدج موسيقى مميز وفريد من نوعه ومع

هذا سيبدو لك مألوفًا.

يذكر ان أعضاء الفرقة جميعهم من مصر ومن المدن الكبرى مثل الغردقة والقاهرة والقبائل البدوية الأصيلة.

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.