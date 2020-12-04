حسام العيوطي ينتهي من كتابة سيناريو "أبراج"

انتهى السيناريست حسام العيوطي، من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي "أبراج"، المقرر بدء تصويره في شهر مارس المقبل، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
يتم الإعلان عن الفنانين المشاركين به فور إتمام التعاقدات".
وقال "حسام" في بيان له، فيلم "أبراج" تدور أحداثه حول رجل أعمال تأثرت استثماراته بتغير سوق المال في ظل جائحة كورونا، ويتعرف على فتاة تغير مجرى الأحداث.
وأضاف "العيوطي":" ونحن في مرحلة التحضيرات واختيار الأبطال، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص مرشحة لتجسيد البطولة النسائية بالعمل، وسوف
"عروس بيروت" الذي يعرض حاليا، وهو بطولتها مع الفنانون ظافر العابدين، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبوعلي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ونور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبدالسلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، سامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم، تأليف نادين جابر وبلال شحادات.
وتابع "حسام العيوطي":" ويقوم حاليا المخرج اللبناني على نستا بمعاينة أماكن تصوير فيلم "أبراج" التي ستكون بين مصر والعاصمة اللبنانية بيروت، ونتطرق خلال الأحداث لحادث انفجار المرفأ الذي وقع هناك في الرابع من أغسطس الماضي".
وانتهت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص مؤخرا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل
يذكر أن السيناريست حسام العيوطي، طرح عدد من المؤلفات أخرها كتاب "التسويق ما بين الماضي والمستقبل"، وشارك في ورش كتابة للسيناريو السينمائي، ويعد فيلم "أبراج" تجربته الاحترافية الأولى في كتابة الأفلام الروائية الطويلة.
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