تفاصيل الفيلم المكسيكي "ترتيب جديد" للمخرج ميشيل فرانكو

خصص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض سجادة حمراء لفيلم "ترتيب جديد" للمخرج ميشيل فرانكو، وذلك في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

الفيلم يعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة، بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان فينيسيا، وتدور أحداثه في حفل زفاف

لأفراد ينتمون للطبقة الثرية من المجتمع المكسيسي، لكن الحفل يتوقف نتيجة وصول ضيوف غير متوقعين.

يشار إلى أن المخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، كان عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة

42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.