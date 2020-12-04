بالفيديو: بعد تعرضها لأزمة صحية… فيفي عبده تطلب الدعاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 12:54 مساءً

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده فيديو على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “أنستغرام” كشفت خلاله عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة من دون أن تعلن عن أي تفاصيل، معبرة عن اشتياقها لـ”جمهورها” طالبة منه الدعاء لها بالشفاء.

وبعد نشرها الفيديو، علّق عدد كبير من متابعي فيفي عبدو، الذين تمنوا لها الشفاء، كما حرص عدد من زملائها أيضا على الاطمئنان عليها، ومن بينهم غادة عبد الرازق، ونيكول سابا، التي تمنت لها الشفاء والعودة سريعا، وكذلك رانيا محمود ياسين.