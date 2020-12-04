فيديو.. إلهام شاهين تروي كواليس لحظة أبكتها بشدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن بعض كواليس حفل زفاف شقيقها أمير، في مقابلة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

وقالت شاهين إنها لم تشعر يوما أن زوجة شقيقها أمير، منة جاب الله "غريبة عن عائلتها".

وأضافت: "نحن نشبه بعضنا البعض، ووالدتها تشبه والدتي فلم نشعر يوما أن شخصاً غريباً دخل عائلتنا، وتمنيت أن تكون عروس أمير منذ المرة الأولى التي رأيتها فيها".





وتابعت: "تأخر قرارهما ولكن بمجرد أن قررا، اشترطت عليهما أن يكون الزواج فى خلال أسبوع، وبكيت بشدة في لحظة عقد القران".

وعن حفل الزفاف، قالت إلهام شاهين: "أنا أحتضن أخي لأنني طالما انتظرت هذه اللحظة، وفي يوم زفافه وجدت أصدقائي إلى جانبي فهالة صدقي حضرت قبل الزفاف بيوم وكانت يسرا ومنة شلبي وليلي علوي أول الحضور".





وقال الفنان أمير شاهين في المقابلة نفسها: "كنت ضد فكرة الزواج ومنّة غيرت فكرتي عن الزواج وبالفعل وجدته جميلاً. أنا ومنة أصدقاء منذ 10 سنوات لكن ارتباطنا كان منذ حوالي 4 سنوات، ومررنا بعقبات ولكن في النهاية أخذنا القرار".

وأضاف: "إلهام هي والدتي الثانية، فمنذ طفولتي كنت أقول لها ماما ميمي حتى عَقَبَ أصدقائي على ذلك ومن وقتها توقفت عن قول ماما".



