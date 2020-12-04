شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حنان ترك فى أحدث ظهور لها مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة المعتزلة حنان ترك طوال الأيام الماضية على نشر صور جديدة بعد فترة غياب طويلة امتدت لعامين منذ حذفها جميع صورها من حسابها بموقع "إنستجرام" عام 2018، وكان أحدثها صورة تجمعها بزوجها وسط الطبيعة، عبر خاصية ستورى "إنستجرام"، فيما نشرت صورة جديدة لها على موقع "تويتر" مصحوبة بتعليق: "عِندما نسّتيقظ صٓباحاً وقد رُزقنا الله يوماً جديداً، لِنحيا، لِنفكر، لِنحب..فلنجعل أول كلِمه لنا.. الحمد لله".



حنان ترك

وفي وقت سابق، وجهت حنان ترك رسالة لجمهورها ومتابعيها بضرورة الاهتمام بكبار السن وعدم إحراجهم، وغردت حنان عبر حسابها على تويتر قائلة، "‏لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".



حنان ترك

وكانت حنان ترك، قد حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.