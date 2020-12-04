شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: جالى كورونا على خفيف ودلوقتى نتيجتى سلبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مغنى المهرجانات حسن شاكوش إصابته بفيروس كورونا وتعافيه بعد إجراء مسحة كانت نتيجتها سلبية، ونشر فيديو له داخل سيارته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ليطمئن جمهوره عليه قائلا "الحمد لله عملت مسحة وطلعت سلبية، عشان الفترة اللى فاتت كنت تعبان كان عندى دور كورونا على خفيف مش تقيل.. ودلوقتى خلاص المسحة سلبية وحبيت أطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله".



حسن شاكوش

وانتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع فرقة المدفعجية، ولم يكشف عن اسمه حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من توزيع المدفعجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من جانبه قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى جمعه بديتو المدفعجية، متمنيا أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.

من ناحية أخرى طرح شاكوش مؤخرا، دويتو أغنية "بسكوتاية مقرمشة" مع حمادة مجدى وتصدرت الأغنية تريند موقع "يوتيوب"، بعد طرحها، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده إنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة .

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أيضا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، والتى تخطت أكثر من 61 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر إسلام المصرى، وتوزيع إسلام ساسو.