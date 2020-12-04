شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا يحتفل بعيد ميلاد مى كساب: قبل أى حد أهو يا أم العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات أوكا بعيد ميلاد زوجته الفنانة مى كساب الـ38، قبل 4 أيام منه، فهى من مواليد يوم 8 ديسمبر عام 1981، ونشر أوكا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "كل سنة وإنتى طيبه يا قلبى وعقبال مليون سنة ويارب تفضلى دايما بخير وواقفة فى ضهرى بحبك وربنا يخليكى ليا أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك أهو كل سنة وإنتى طيبة قبل أى حد".



اوكا

ومؤخرا أوكا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "اتدلع 1991" على يوتيوب، والتى طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر أوكا، ومزيكا حمص، وتدور فكرة الإغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيى علاء.

جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مى كساب الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل أشرف سالم، ميكس وماستر جورج يعقوب، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.

وقبلها بأشهر قدمت مى أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.