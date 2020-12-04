شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم توجه رسالة لرامى رضوان بعد إعلان إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على تقديم الدعم للإعلامى رامى رضوان زوج شقيقتها النجمة دنيا سمير غانم، بعد تأكيده أمس إصابته بفيروس كورونا، متمنية له الشفاء، ووجهت إيمى رسالة له، حيث نشرت صورته عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "ربنا يحفظك يا رامى".



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وكان الإعلامى رامى رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتى بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع فى الأرض بإذن الله.. أنا باكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله لا داعى للقلق.. لو ظهر أى أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضرورى".

وتابع رضوان "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى.. ماعنديش أى فكرة جالى من مين وإزاى ابن اللئيمة ده.. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد الرسمى وغير الرسمى.. والتحذير من شهرى ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم.. ربنا يسلمكم جميعا من أى شر".

ومن جانب آخر حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم زوجها رامى رضوان بعدما كشف مؤخراً عن إصابته بفيروس كورونا، وتأكده من الأمر، حيث قالت فى أول رد فعل منها على السوشيال ميديا وتحديداً حسابها على موقع إنستجرام تعليقا على صورتهما معاً "بحبك أوى، ربنا يخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".