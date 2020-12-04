محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نظرا للإقبال الكبير على حجز تذاكر اليوم الأول من برنامج أفلام الدورة 42، قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تخصيص شباك لحاملي الكارنيهات من صحفيين ونقاد، بدء من صباح اليوم الجمعة، لتسهيل عملهم، الذي يقدره المهرجان.
وفي السياق نفسه، قررت إدارة المهرجان أيضا نقل ندوات المكرمين من المسرح المكشوف إلى مسرح WE الذي شهد حفل الافتتاح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحضور، وتم بالفعل إعادة فتح شباك التذاكر، للجلسة الحوارية التي يديرها رئيس المهرجان محمد حفظي مع الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون المكرم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية والتي تقام في الساعة 12:45 من ظهر الجمعة، كما تم فتح باب الحجز أيضا للجلسة الحوارية التي تجريها الإعلامية رايا أبي راشد مع الفنانة منى زكي المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام في الثانية والنصف عصرا بنفس المسرح.
وقال أندرو محسن منسق المكتب الفني للمهرجان، إن اليوم الأول من الفعاليات شهد إقبالا كبيرا من الجمهور المحب للسينما فاق كل التوقعات، مما تسبب في حالة من التزاحم خلال الساعات الأولى، مؤكدا في الوقت نفسه على أن إدارة المهرجان لم تتجاهل الأمر، وبدأت على الفور بالتعاون مع شركة تذكرتي في زيادة عدد منافذ الحجز بدار الأوبرا المصرية، لتخفيف التزاحم.
كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز عدد من الأفلام، رفع معظمها لافتة كامل العدد، ومنها: "غزة مونامور" الذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، وكذلك العرض الثاني لفيلم "الأب".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الإقبال.. نقل ندوات المكرمين من المسرح المكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.