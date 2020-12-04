محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان أحمد صلاح حسني بعيد ميلاد زوجته من خلال نشر صورة تجمعهما عبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام". وظهر "حسني"، في الصورة وهو يحتضن زوجته وعلق: "عيد ميلاد سعيد". من ناحية أخرى، يواصل أحمد صلاح حسني تصوير مشاهده في مسلسل "واقع افتراضي"، بطولة إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، مي القاضي، إسلام جمال، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.