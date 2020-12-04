إلهام شاهين: “فكرت في اعتزال السينما وانتظروني في حظر تجول”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن أسباب انجذابها لتقديم فيلم “حظر تجول” بعد غيابها لفترة طويلة عن السينما، مشيرةً إلى أن الفيلم جديد من نوعه ويناقش قضية ستلامس قلوب المشاهدين.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج “معكم” الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة “CBC”: “لا أحب التواجد لمجرد التواجد ولا أعتمد على شكل أو سن أو موضة، أنا أؤمن بأنني ممثلة وأكون سعيدة بتجسيد دور يحمل مشاعر صادقة”.

وأضافت إلهام شاهين: “زمان كنت بقول ممكن ملاقيش حاجة جديدة أقدمها في التمثيل، وكان من الممكن أن أتوقف عن التمثيل بعد فيلم (يوم للستات) لدى وصولي إلى 100 فيلم في مسيرتي، في البدايات كنت بشتغل أكتر وفي سنوات كنت بعمل 8 و10 أفلام في السنة”.

وعن مشاركتها في فيلم حظر تجول، قالت إلهام شاهين: “من أول مشهد في فيلم حظر تجول لاقيت واحدة خارجة من السجن بعد 20 سنة وتعاطفت مع الشخصية بشكل كبير، وقررت المشاركة في فيلم حظر تجول بعد قراءة المشهد الأول، وفي العادة أقوم بقراءة السيناريو أكثر من مرة، ووافقت على الفيلم لأنه موقف لم أعشه على الشاشة”.