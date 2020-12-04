بريانكا شوبرا بإطلالة صادمة.. رقبة مترهلة وعلامات تقدم السن بارزة

متابعة بتجــــــــــــرد: صُدم جمهور النجمة الهندية بريانكا شوبرا بمشاهدة أحدث صورها التي التقطتها عدسات الباباراتزي لها بالتزامن مع احتفالها بعيد زواجها الثاني من المغني الأميركي نيك جوناس.

وظهرت بريانكا إلى جانب زوجها وهما يتنزهان في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن بملابس رياضية كاجوال حيث أطلت النجمة الهندية بمكياج خفيف أظهر علامات تقدم السن البارزة على وجهها كما أظهر الترهلات والتجاعيد على رقبتها مما شكل صدمة لجمهورها الذي استغرب التغيير الكبير الذي طرأ على ملامح شوبرا.

ووجهت شوبرا رسالة رومانسية لزوجها عبر حسابها في انستغرام وأرفقتها بصورة لهما من نزهتهما في لندن وعلقت قائلةً: “تحين الذكرى الثانية على حب حياتي، أنت دوماً بجانبي، أنت قوتي، أنت نقطة ضعفي، كل كياني، أنا أحبك”.

بدوره عايد نيك زوجته بمناسبة عيد زواجهما الثاني ونشر صوراً لهما من حفل زفافهما وعلق قائلاً: “لقد مضى عامان على الزواج من أكثر امرأة جمالًا وتأثيراً، ذكرى زواج سعيدة بريانكا، أنا أحبك”.

يذكر أن بريانكا شوبرا تزوجت من نيك جوناس في 1 ديسمبر 2018 واختارت فستان زفافها من المصمم رالف لورين وبلغ طول طرحة فستانها 23 متراً.