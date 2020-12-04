ديمي لوفاتو تحلق نصف شعرها!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أطلت على خشبة المسرح بشعر أشقر طويل في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور في 15 نوفمبر الماضي، فاجأت ديمي لوفاتو الجمهور باعتمادها تسريحة شعر جريئة وغير متوقعة.

واعتمدت النجمة قصة شعر pixie ذات طبقات طويلة من الأمام وحلقت نصف شعرها من الخلف، معتمدةً خصلات شعر شقراء مع إبقاء جذور شعرها باللون البني الطبيعي.

ونشرت لوفاتو مجموعة صور عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة: “لقد فعلت شيئاً”.

وأشرف على قصة شعر لوفاتو الجديدة بول بورتون وآمبر ماينارد بولت.

وتقول بولت: “هناك شيء ما يتعلق بتغيير قصة شعرك بشكل جذري يسمح لك بامتلاك نفسك بطريقة لم تفكري فيها أبداً!”.

ولطالما اعتمدت لوفاتو تسريحات شعر متنوعة وغير متوقعة، فقد جربت عدداً من أطوال وألوان الشعر على مر السنين، وهذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها رأسها.

وبحسب موقع Instyle، فإن معجبي لوفاتو يعتقدون أنها اعتمدت هذه القصة لأنها تحضر لعمل موسيقي جديد، في حين لم تكشف المغنية عن أي شيء حول ألبومها الجديد، إلا أنها أشارت إلى أن البقاء على قيد الحياة هذا العام هو سبب كافٍ لاعتماد تسريحة شعر جديدة.