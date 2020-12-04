اغتيال الفنان العراقي حكيم ليلًا

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان العراقي أحمد حكيم لعملية اغتيال أدت إلى مقتله على الفور وهو ما حدث في وقت متأخر ليلاً في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن “جريمة قتل الفنان أحمد الحكيم معلومة التفاصيل” لافتاً إلى أنه تم فتح التحقيق في الحادثة من أجل كشف ملابساتها ومعرفة الفاعلين.
وذكر في تصريحات صحافية ما أظهرته التحقيقات الأولية حيث أشار إلى أنها جريمة جنائية وأنه لا وجود لدوافع أخرى حولها من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويشار إلى ان الفنان الراحل كان يعمل ضمن فريق برنامج “نعثلة” الذي عرض على شاشة قناة “الشرقية” الفضائية خلال الموسم الرمضاني الماضي (2020) إلى جانب الإعلامي الساخر أحمد البشير، علماً أن العمل تعرض بالانتقاد للوضع السياسي والأمني في العراق الذي يشهد سيطرة الجماعات المسحلة على الكثير من مفاصله.
ولا تعتبر جريمة اغتيال حكيم فريدة من نوعها فالأراضي العراقية تشهد بين الحين والآخر العديد من علميات الاغتيال لناشطين وفنانين وإعلاميين.
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