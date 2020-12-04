سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة بشركات الصرافة اليوم الجمعة، 4 ديسمبر 2020، ارتفاعا طفيفا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قرشا واحدا إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وظل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقرا خلال الأسبوع الماضي عند نفس المستوى، وسط حالة هدوء كبيرة لسوق النقد.

وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصريفي البنوك، قرشا واحدا إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنوك، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

فيما ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

أذون خزانة بمليار دولار

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه من المقرر طرح الأذون لأجل عام واحد يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر/كانون الأول.

تراجع معدل الفقر

وتراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية الخميس.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن معدل الفقر في مصر سجل 29.7%.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، إن هذا "يعكس جدية الحكومة المصرية في محاربة الفقر".

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في 20 بنكا، منها الكويت الوطني، والتجاري الدولي، وساييب، وبلوم مصر، والقاهرة، واتش اس بي سي، وعودة، والأهلي المتحد، والإسكندرية، والمصري الخليجي.

بينما سجلت بنوك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مصر (حكومي)، أقل سعر للدولار عند 15.6 جنيه للشراء، و 15.7 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي إلى 18.97 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.82 جنيه للشراء و 18.94 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلى 21 جنيها للشراء و 21.13 جنيه للبيع، مقابل 20.81 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.25 جنيه للشراء مقابل 14.24 جنيه للشراء أمس، فيما استقر سعر الدرهم عند 4.27 جنيه للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي إلى 51.27 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع، مقابل 51.16 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع، أمس الخميس.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.