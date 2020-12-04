شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: المسرح يبنى شخصية الممثل.. والسينما توفر عائد مادى أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله، إن السينما هى الأفضل للممثل لأنها أسهل، وتقوم بتوفير عائد مادى أفضل، ولكن المسرح هو الأساس وهو الذي يبني شخصية الممثل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هاني رمزي فنان كبير.. وابن ناس ومحترم وجدع وعشرة عمر".

وتابع عبد الله: "أنا بدلع هاني رمزي وبقوله يا هنية، وهاني رمزي له مواقف جدعنه وشهامة كثيرة ليست غريبة عليه، وهاني الفنان عارفينه وحافظينه جدًا، وفي فترة من الفترات أفلامه كانت في غاية الأهمية وأحدثت توازنًا بين الأكشن والكوميديا، وتتناول القضايا المجتمعية".

وخلال المداخلة قاطعه الإعلامي تامر أمين مقدم البرنامج، قائلًا: "أنت فنان محترم وتعبت كي تصل إلى النجومية، وبعد تحقيق النجاح لم تتلون أو تتكبر، ومازال عم صلاح القريب من الجميع، وهو ضهر نتسند عليه".