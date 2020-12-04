شكرا لقرائتكم خبر عن بعيد عن الأغانى هكذا تستفيد ماريا كارى من "الكريسماس" هذا العام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية ماريا كارى بأنها "ملكة الكريسماس" وذلك يرجع لتقديمها العديد من الأغنيات الخاصة بهذا الاحتفال والتى ما زال عالقة بأذهان المعنيين بالموسيقى والغناء، إلا أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا) قررت ترسيخ لقبها "ملكة الكريسماس" لكن هذه المرة طريقة لم يتوقعها محبيها وعشاقها.



ماريا كارى ماريا كارى

قررت ماريا كارى أن تستفيد من موسمها المفضل "الكريسماس"، من خلال إطلاق علامتها التجارية الخاصة بالـ "cookies" أو البسكويت فى الوقت المناسب لقضاء العطلات، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "ديلى ميل"، والذى أشار إلى أن "السكويت" الخاص بماريا كارى سيكون متاح للطلب ابتداء من غد يوم الجمعة "4 ديسمبر" فى أكثر من 30 سوق رئيسى .



ماريا كاري تحتفل بالكريسماس على طريقتها

يذكر أن النجمة العالمية ماريا كارى التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم أطلقت بداية شهر أكتوبر الماضى البومها الغنائى الأخير "The Rarities" والذى استطاع أن يحقق نجاح مذهل فور إطلاقه.