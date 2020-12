تعرف على جدول الأعمال التي تعرضها نتفليكس في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض منصة Netflix العالمية العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المتنوعة خلال شهر ديسمبر الجاري.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أعمال "نتفليكس" هذا الشهر:

Mank

في الـ4 من ديسمبر، تعرض المنصة الفيلم الدرامي والسيرة الذاتية Mank، وهو من بطولة جاري أولدمان، ليلى كولينز، أماندا سيفريد، تشارلز دانس، توم بورك، ومن إخراج ديفيد فينشر.

وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، وصراعاته مع المخرج أورسن ويلز حول نص فيلم المواطن كين

Selena: The Series

وتعرض المنصة فيلم Selena بتاريخ 4 ديسمبر، وتدور أحداثه حول المغنية المكسيكية "سيلينا"، وهو من بطولة كريستيان سيراتوس.

Alice in Borderland

وفي الـ10 من ديسمبر تعرض المنصة الجزء الأول من مسلسل Alice in Borderland، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالملل ويتم نقلهم إلي طوكيو ويجدون أنفسهم داخل عدة ألعاب سادية ويتنافسون من أجل البقاء

The Mess You Leave Behind

في الـ11 من ديسمبر تعرض المنصة مسلسل The Mess You Leave Behind، وتدور أحداثه حول معلمة في مدرسة ثانوية تطاردها وفاة مشبوهة حدثت بالمدرسة وتتوالى الأحداث

The Prom

وتعرض المنصة في 11 ديسمبر الفيلم الموسيقي The Prom، وهو من بطولة ميريل ستريب، جيمس كوردن، نيكول كيدمان، ومن إخراج رايان مورفي، وتدور أحداثه حول مجموعة من نجوم برودواي

Tiny Pretty Things

وفي الرابع عشر من ديسمبر تعرض المنصة العالمية مسلسل Tiny Pretty Things، بطولة لورين هولي، وكايلي جيفرسون، وتدور أحداثه حول فتاة طالبة بالية تتعرض لحادث ما.

Ma Rainey's Black Bottom

في الـ 18 من ديسمبر تعرض المنصة فيلم Ma Rainey's Black Bottom، بطولةفيولا ديفيس، تشادويك بوسمان، جلين تورمان، وكولمان دومينجو، تدور أحداث الفيلم في شيكاغو عام 1927 حول مغنية البلوز الشجاعة ما ريني.

The Midnight Sky

وفي الـ23 من ديسمبر تعرض نتفليكس فيلم الخيال العلمي The Midnight Sky، بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، وديفيد أويلو، وتيفاني بون.

ستموت في العشرين

وفي الـ24 من ديسمبر تعرض المنصة الفيلم الروائي الطويل السوداني "ستموت في العشرين"، من إخراج أمجد أبو العلاء، والفيلم نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وجائزة نجمة الجونة الذهبية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في نسخة المهرجان الثالثة، وجائزة التانيت الذهبى من مهرجان أيام قرطاج

Chilling Adventures of Sabrina

في الـ31 من ديسمبر الجاري، تعرض المنصة مسلسل Chilling Adventures of Sabrina، وتدور أحداثه حول مغامرات سابرينا المخيفة.