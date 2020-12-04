"المحور" تبدأ عرض برنامج "في السليم مع ميدو وريم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة المحور في الرابع من ديسمبر المقبل عرض أولى حلقات برنامج "في السليم مع ميدو وريم"، والذي يقدمه ميدو غلوش وريم بسيوني في أولى تجاربهما مع تقديم البرامج التليفزيونية.

وتتنوع فقرات وموضوعات البرنامج ما بين الفن والرياضة والطب والقضايا الاجتماعية، إذ تطرح كل حلقة من حلقاته قضية معينة تكون محوراً للحوار من ضيوف البرنامج، ويستضيف البرنامج عددا من النجوم، ومنهم رنا سماحة ورضا عبد العال وصافينار.

وفي الفقرة الطبية يستضيف البرنامج الدكتورة هبة عادل استشاري الجلدية والتجميل والليزر، والتي تناقش في كل حلقة موضوع طبي يهم المرأة مثل الفيلرز والبوتكس والبلازما وغيرها من الموضوعات على مدى ١٢ حلقة هي عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج.

برنامج "في السليم مع ميدو وريم" يعرض في السابعة مساء كل جمعة والبرنامج من إنتاج أحمد بسيوني، والمنتج المنفذ محمود الغزولي، ومن إخراج محمد حسني.