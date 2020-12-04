تراند اليوم : خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد الفنان رشوان توفيق الـ87.. شاهد

احتفل الفنان خالد النبوي بعيد ميلاد الفنان رشوان توفيق السابع والثمانين.

نشر خالد النبوي فيديو ومجمعوعة من الصور عبر حسابه على Instagram من زيارته إلى رشوان توفيق في منزله، وكتب معلقًا: “احتفلت بحبيبي و صاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده، اللي أكتشفت أنه 2 فبراير مش ٢٤ نوفمبر زي ما كل الناس فاكرة”.

تابع مهنئا الفنان رشوان توفيق: “كل سنة و أنت طيب و عظيم يا حبيبي و إن شاء الله السنة جاية نحتفل بيك فى فبراير ونوفمبر”.

يظهر الفنان رشوان توفيق في الفيديو وهو يوضح لخالد النبوي أن تاريخ ميلاده المُعلن في 24 نوفمبر 1933 غير دقيق، لكنه لم يحاول تصحيحه لأنه يجعله أصغر 65 يوما، وهو ما دفع خالد النبوي لإجراء معادلة حسابية سريعة وقول إنه يوم 2 فبراير، بينما يبدو أن ما قصده رشوان توفيق هو أنه ولد قبل يوم 24 نوفمبر بـ65 يوم، أي يوم 20 سبتمبر 1933.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق قد شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية “حب رايح جاي” مع أحمد صيام ومحمد عادل ودنيا عبد العزيز إلى جانب فيلم “خيال مأتة” من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي،

فيما قدم خالد النبوي مسلسل “لما كنا صغيرين” في شهر رمضان الماضي بمشاركة ريهام حجاج ومحمود حميدة وفيلم “يوم وليلة” بمشاركة أحمد الفيشاوي وحنان مطاوع ودرة.

