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فاتن موسى تحتفل بذكرى زواجها من مصطفى فهمى: كل عيد زواج وانت غرامى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، بذكرى عيد زواجها من الفنان الكبير مصطفى فهمى، مؤكدة أن الاحتفال بذكرى عيد زواجهما هو احتفال مؤقت، لكن زواجهما هو الذكرى الخالدة، وقامت عبر حسابها على انستجرام، بنشر مجموعة صور من حفل الزفاف، قائلة: "ذكرى زواجنا هى مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو ذكرى خالدة"، مضيفة: "كل عيد زواج وانت غرامى، كل عام ونحنا سوى".

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من ناحية أخرى، تعاقد النجم مصطفى فهمى، على مسلسل "الحرير المخملى" ليكون هو بطل العمل بعد اعتذار النجم جمال سليمان لانشغاله بأعمال أخرى، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينات، ويعرض خارج السباق الرمضانى وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.

 

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وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الدرامية الـ60 حلقة، ومن المفترض أن يتم البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه خارج الموسم الرمضانى، وحاليا تجرى الشركة المنتجة التعاقد مع باقى أبطال المسلسل، بالتزامن مع بداية أحمد خالد أمين فى معاينة أماكن التصوير.

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وكان آخر ظهور للنجم مصطفى فهمى، فى مسلسل "مليكة" للنجمة دينا الشربينى، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته عمر السعيد، ومصطفى فهمى، ورامز أمير، ومحمد شاهين، وآخرون.

 

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