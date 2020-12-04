فيديو| جالي دور كورونا على خفيف.. حسن شاكوش يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش تفاصيل حالته الصحية بعدما اشتبه في إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا. وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال شاكوش: "الحمد الله أنا بطمنكم عليا جالي دور كورونا كدا خفيف، والنتيجة طلعت سلبية والحمد لله أنا بخير وبطمن كل جمهوري". من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخرًا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الدويتو مع المطرب عمر كمال، وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

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