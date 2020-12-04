عمر الشناوي بصحبة نجله ولطيفة "عشرينية".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمر الشناوي

نشر الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة نجله.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

باسل خياط

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

كريم قاسم

شارك الفنان كريم قاسم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية.

ياسمين نيازي

ونشرت المطربة ياسمين نيازي صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

عزة مجاهد

الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بدوية نالت استحسان جمهورها.

انتصار

وشاركت الفنانة انتصار جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها من كواليس برنامج "بيت ريا وسكينة".