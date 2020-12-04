يسرا اللوزى فى لوك جديد: سعيدة بمشاركتى فى لجنة تحكيم "آفاق السينما العربية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة يسرا اللوزى، عن سعادتها بالمشاركة فى لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورًا من وجودها على "الريد كاربت"، قائلة: "من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، سعيدة بمشاركتى فى لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" مع زينة دكاش (مخرجة ومنتجة من لبنان) وعلى مصطفى مخرج من الإمارات".
يسرا اللوزى
من ناحية أخرى، دعمت الفنانة يسرا اللوزى حملة "#SAVEWITHSTORIES" العالمية فى مصر، الخاصة بقراءة القصص للأطفال لتساعدهم فى التعبير عن أنفسهم، خاصة فى بعض الحالات الخاصة مثل ابنة يسرا اللوزى، التى كشفت من قبل أنها كانت تعانى من ضعف السمع منذ مولدها، ونشرت يسرا فيديو لها وهى تدعو الآباء والأمهات للانضمام للمبادرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام".
وعلقت على الفيديو قائلة "مفيش لحظة بتبسطنى قد اللحظة اللى بقرأ فيها كتاب لبنتى.. النظرة والشغف فى عينيها واهتمامها بالتفاصيل بيبهرنى كل مرة.. وأجمل لحظة لما ساعات اسألها "عرفتى ده منين؟"، فترد "عشان قريته فى الكتاب! أحب أهدى القراءة دى لأى طفل بيعانى فى التعبير عن نفسه، أو حاسس إن محدش فاهمه.. أحب كمان أحمّس الآباء والأمهات اللى بيحاولوا يساعدوا أولادهم فى التعامل مع المجتمع رغم كل الصعوبات.. بما اإن عندى تجربة شخصية مع بنتى، حسيت إن الكتاب ده كان قريب لقلبى".
وتابعت "حملة بالعربى من @savethechildrenegypt ومبادرة حادى بادى، بتقدملكم قصص أطفال مختلفة بقراها شخصيات عامة ومؤثرة كلنا بنحبها".
وشاركت بالحملة عالميا، ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنها "أرتشى" الأول، حيث شاركت بفيديو يجمعها معه وهي تقرأ له كتابه المفضل بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية الإغاثة الخاصة بالأطفال save the children.
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