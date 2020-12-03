آسر ياسين يكشف موعد طرح فيلمه الجديد “الشايب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم المصري آسر ياسين رسميًا عن موعد طرح فيلمه الجديد “الشايب” والمقرر أن يكون في العام 2022.
ونشر آسر ياسين عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة من إطلالته على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء.
وعلق آسر على الصورة قائلًا: “الشايب 2022″، ورجح البعض أن اللوك الذي ظهر به أمس، هو الخاص بالفيلم.
وظهر الفنان آسر ياسين على السجادة الحمراء للمهرجان بملابس “كاجوال” من اللون الأسود وهو يمسك في يده “خوذة”، ووزع أوراقًا على المصوريين الصحفيين الحاضرين للمهرجان.
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