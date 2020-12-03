أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بكورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة إلى زوجها الإعلامي رامي رضوان، عقب إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية له بالسلامة والشفاء.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة جمعتها بزوجها عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستجرام”، وقالت: “بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخليك ليا، وربنا يحفظنا جميعا”.

وكان كتب رضوان عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: “الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدًا كثيرًا.. تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرح في الأرض بإذن الله”.

وتابع: “أنا بأكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله لا داعي للقلق. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى”.

وأضاف: “ماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمة ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم، كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم. ربنا يسلمكم جميعًا من أي شر”.