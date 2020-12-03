متابعة بتجـــــــــرد: دعت الفنانة السورية أصالة متابعيها لحضور حفلها الأول على منصة “شاهد” غدًا يوم الجمعة الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، والحفل من تنظيم الهيئة السعودية للترفيه تحت شعار “مكملين معاكم”.
وقد روّجت أصالة نصري للحفل بطريقة طريفة حين طلبت من الجمهور ارتداء أحلى الثياب وتزيين غرفة الجلوس، كما شجعت الفتيات على اختيار أحلى الفساتين وانتظار بداية الحفل، وتخيّل أصالة نصري معهم في المكان ذاته، تغني لهم وكأن الحفل حقيقي وليس افتراضيًا.
جاء كلام نصري في منشور على حسابها الرسمي في “انستغرام”، عبّرت فيه عن سعادتها بالغناء إلى جانب المايسترو فرحات، إذ وصفته بالصديق ورفيق الدرب.
وكانت أصالة قد طرحت قبل يومين أغنية “الفرق الكبير” من كلمات رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله وتوزيع خالد عز، واستطاعت الأغنية الوصول إلى 10 ملايين متابع في وقت قياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة في حفل أونلاين.. “ارتدوا الفساتين وتخيّلوا أنكم في حفل حقيقي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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