بعد تجاهل بكاء والدتها.. حلا الترك تتجاهل وفاة عمّها الكبير

متابعة بتجـــــــــــرد: تجاهلت الفنانة البحرينية حلا الترك وفاة عمّها، بعدما أعلن والدها المنتج محمد الترك وفاة عمّه الحاج علي رمضان الترك، ولم تنشر المغنية الشابة أي نعي أو بيان حزن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت فقط بتسجيل إعجاب على منشور والدها.

وقال محمد الترك في حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”: “نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم مثواه ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفوًا وغفرانا وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأن يخلف عليه بدار خير من داره، وأهل خير من أهله”.

وتابع: “سبحان الله الذي جعل الموت علينا حتماً محتوماً يأخذ منا أهلنا وأعزاءنا، كل يوم لنا فقيد عزيز على قلوبنا، لكنّه لا يغلى على مالك الملك ذو الجلال والإكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها الله يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، ربنا ارحمه وادخله فسيح جناتك”.

وعلى نحو مماثل، تجاهلت حلا الترك بكاء والدتها منى السابر التي كشفت أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، ووجّهت رسالة اليها جاء فيها: “يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة الا لما تصيري أم وانت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس بليز احسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وان شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلاً حابة أشوفها ويمكن انزل دبي عشان اشوفها”.