شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى عن زوجته أمل علم الدين: محظوظ بيها ولم ندخل في خلاف وقت العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة للكثيرين، كان الإغلاق القسري الذي تجاوز حياة المليارات خلال عام 2020 بمثابة اختبار للعزيمة والصبر والمثابرة، لكن النجم جورج كلوني يصر على أن تجربته في العزلة تم إثراؤها وتخفيفها بوجود زوجته أمل علم الدين، محامية حقوق الإنسان الفاتنة التي تزوجها في عام 2014، حيث كشف كلوني 59 عامًا لمجلة People ، أنه لم يدخل في أي خلاف مع زوجته أثناء العزل الصحي بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهما اهتما بتربية توأمهما البالغ من العمر ثلاث سنوات ألكساندر وإيلا، على الرغم من فترتهما الطويلة خلف الأبواب المغلقة.

جورج كلوني وامل علم الدين

كما كشف كلوني خلال تصريحاته للمجلة أنه محظوظ جدًا لمقابلتها، كما اعترف بوجود شغف مشترك وهو المساواة والعمل الخيري والقضايا الإنسانية، وان هذا الشف قد أدى إلى تقوية علاقتهما.

وكان قد كشف النجم الأمريكى جورج كلونى سر احتفاظه بتسريحة شعره المفضلة، رغم إغلاق صالونات الحلاقة ضمن الإجراءات الإحترازية التى أتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مثلها كباقى البلاد لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يقص شعره بنفسه بواسطة جهاز يعود للثمانينيات يشبه آلة حلاقة شفاطة، قائلا :" أقص شعري بنفسى منذ الخامسة والعشرين من العمر.. وشعري كالقش يسهل قصه ولا مجال للخطأ"، وذلك خلال لقاءه مع CBS Sunday Morning on Sunday.

وأضاف كلوني أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهي آلة لقص الشعر مرفقة بشفاطة، حقّقت رواجا واسعا في الثمانينيات عبر المبيعات التلفزيونية في الولايات المتحدة، قائلا :"ما زلت أحتفظ بالجهاز ولا يستغرق قص شعري أكثر من دقيقتين".